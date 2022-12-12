В Москве возложили венки к могиле Неизвестного Солдата

Сейчас нам как никогда важно хранить память о героях, передавать её из поколения в поколение, отметил глава Якутии

12 декабря глава Якутии Айсен Николаев принял участие в возложении венков к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду Московского Кремля.

«Мы всегда будем чтить память наших героев, имена которых навеки вписаны золотыми буквами в историю России. Сейчас нам как никогда важно хранить память о них, передавать её из поколения в поколение», – сказал глава Якутии.

В мероприятии также принял участие заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

Кроме того, память героев почтили представители правительства Якутии, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Якутской городской думы.

Напомним, в декабре в России отмечается День неизвестного солдата. Праздник нацелен на увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за её пределами, чьи имена остались неизвестными.

В рамках Дней Якутии в Москве большое внимание уделено сохранению исторической памяти. Накануне Дня Героев Отечества в Москве состоялась патриотическая акция «Поклон героям всех времён», имена 25 якутян – Героев Советского Союза включены во всенародный исторический проект «Лица Победы». Также в декабре в Большом и Мариинском театрах состоялась премьера патриотической оперы «Ньургун Боотур» в постановке Андрея Борисова.