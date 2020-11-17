В Москве состоялась премьера якутского балета

16 ноября в рамках Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» на сцене Московского детского музыкального театр им. Наталии Сац Саха Опера Балет представил премьеру одноактного балета «Платформа: история одного вокзала».

Сюжетная линия постановки хоть и проста, но актуальность делает её притягательной на все времена. Без любви и надежды не может жить ни одна человеческая душа. Так, и в этой постановке герои ищут свою любовь и судьбу. Они полны надежд, разочарований, горьких слез и счастливых улыбок.

Образ вокзала и проходящих мимо поездов – это олицетворение быстротечности времён и смены поклонений, которые полны обычных человеческих страстей. С одной стороны – эта сложная философская тема, затронутая в спектакле, а с другой стороны на сцене зритель видит рассказ о судьбах людей: о принятии ими решений, об их неверных шагах и поиске любви.

Такая тонкая и чувственная сюжетная линий поможет артистам представить не только высококлассную хореографию, но и показать свой актерский талант.

В балете задействована треть балетной труппы театра. Поставила спектакль известный в Республике Саха (Якутия) балетмейстер, заслуженная артистка России и Республики Саха (Якутия), лауреат Международных и Всероссийских конкурсов хореографов Екатерина ТАЙШИНА.

«Балет «Платформа: история одного вокзала» считаю творческой заслугой и удачей Екатерины Тайшиной. Эта постановка – соединение ментальности народа Саха, видения жизни и особого лексического колорита. Надеюсь, что спектакль будет востребован зрителем и украсит репертуар нашего театра», — так впечатлениями поделился после премьеры директор театра Сергей ЮНГАНС.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пока премьера балета для якутской публики перенесена, театр воспользовался альтернативой, представив балет в столице. Перед отлетом в Москву всем участникам гастрольной поездки был проведен тест на коронавирусную инфекцию, тоже самое будет сделано по прилету в Якутск. Все участники поездки застрахованы администрацией театра от случая заболевания Covid-19.