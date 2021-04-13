В Москве состоится большой премьерный показ якутского фильма «Иччи»

С 27 мая 2021 года в российский прокат выходит якутский фильм Костаса Марсаана «Иччи». Основные премьерные показы пройдут в крупных городах России, в том числе в Москве и на родине – в Якутске.

Самая масштабная премьера состоится 20 мая 2021 года в кинотеатре Каро 11 Октябрь, где фильм представит съемочная команда с известным кинокритиком Антоном Долиным.

В Якутске, по словам организаторов, готовится большой премьерный показ в кинотеатре «Лена» с творческой группой фильма.

Как следует из синопсиса, в XIX веке в Якутии в землях зажиточной семьи произошло страшное событие, после чего люди в страхе покинули эти земли, и много веков они пустовали. В наши дни там поселилась семья фермеров. Призраки ждали своего часа, и одной ночью события из прошлого начали таинственным образом проявляться в настоящем, влияя на судьбу семьи.

В фильме задействованы известные якутские артисты: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев, Матрена Корнилова, Ильяна Павлова, Дмитрий Михайлов, Саша Андреев.

Картина режиссера Костаса Марсаана вошла в конкурсные программы Международных кинофестивалей и успешно продолжает свой фестивальный тур.

В феврале 2020 года кинокомпания Art Doydu представила свои фильмы на Европейском кинорынке в рамках Berlinale 2020. Критики и кинодеятели хорошо приняли фильм.

В ноябре 2020 года кинокомпания Art Doydu приняла участие на Американском кинорынке, который впервые прошел онлайн во время пандемии. Итогом участия кинокомпании стало заключение контрактов на мировую дистрибуцию фильма “Иччи”.