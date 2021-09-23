В Москве ремонтируют санаторий для постковидной реабилитации якутян

В эти дни в Москве проходит заседание рабочей группы Госсовета по развитию арктической медицины, где собрались представители всех 11-и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и представители федеральных ведомств. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Заседание по договоренности с руководителем рабочей группы «Здравоохранение», губернатором Магаданской области Носовым Сергеем Константиновичем проходит в нашем санатории «Бэс Чагда», – сообщил в Instagram Айсен Николаев.

Глава республики также посмотрел, как идёт ремонт санатория, который является очень важной точкой для улучшения здравоохранения якутян. «Мы планируем сделать его специализацию на постковидную реабилитацию. Встретился и поговорил с пациентами. Все довольны улучшением работы санатория и надеются, что он и дальше будет способствовать улучшению здоровья якутян. Работаем дальше», — сообщил Айсен Николаев.