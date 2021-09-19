В Москве простились с Владимиром Дюкаревым

На прощание с Владимиром Петровичем ДЮКАРЕВЫМ собрались родные, соратники и коллеги бывшего первого вице-президента, генерального директора компании «АЛРОСА». Заупокойный богослужебный чин состоялся в субботу, в храме Илии Пророка.

На гробе был закреплён флаг Воздушно-десантных войск.

В.П. Дюкарев — истинный производственник, горный инженер, талантливый управленец. В алмазной промышленности он начинал мастером буровзрывных работ, работал главным инженером, начальником карьера «Удачный», главным инженером Удачнинского ГОКа. При нем было начато освоение алмазных трубок «Юбилейная» и «Комсомольская», россыпных месторождений в Анабаре.

С 1986 г. по 1995 г. Дюкарев возглавлял Айхальский ГОК. Период его работы генеральным директором алмазодобывающей компании «АЛРОСА» совпал с огромнейшими трудностями, в которых тогда оказалась алмазная отрасль страны.

«Мы помним, как в тот период рушились многие крупные предприятия. Благодаря таким людям, как В.П.Дюкарев, главная алмазодобывающая компания Якутии сохранилась», — сказал перед гробом с телом покойного Василий Михайлович ВЛАСОВ, бывший председатель правительства Республики Саха (Якутия), коллега В.П. Дюкарева по мирнинскому периоду работы.

На Владимира Петровича была возложена обязанность обеспечения производственного цикла и роста добычи алмазов на всей территории Западной Якутии, с чем многотысячный коллектив «АЛРОСА» успешно справлялся.

Будучи работником алмазной компании в Москве, я всегда симпатизировал методам работы Дюкарева, отмечал его знания горного дела и организаторский талант.

В моей памяти Владимир Петровича всегда останется человеком волевым, решительным, умеющим найти единственно верные инженерные решения для обеспечения прироста добычи алмазов. Он безусловно гордился айхальским периодом своей работы в компании. Под его личную ответственность было решено ускорить ввод в эксплуатацию подземного рудника «Интернациональный». Этот факт говорит о многом. При нем также было принято решение о строительстве ГОКа на трубке «Нюрбинская».

В.П. Дюкарев из плеяды производственников, организаторов горного дела Якутии, который до последних дней своей жизни не смирился с тем, что приоритет в управлении компании затем перешел к так называемым «паркетным» алмазникам.

Несмотря на внешнюю суровость, в минуты отдыха генеральный преображался. Мне повезло видеть В.П. Дюкарева в дальних поездках, переездах по зимникам между ГОКами: он был интереснейшим собеседником, одаренным природой умом и смекалкой, душой радеющим за интересы рядовых работяг, с радостью пел русские народные и лихие казачьи песни.

Прощай, дорогой Владимир Петрович. Вечная память!

Похороны В.П. Дюкарева состоялись на Троекуровском кладбище.