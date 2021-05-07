В Москве прошла премьера фильма Татьяны Эверстовой «Замыкание»

Показ драмы режиссера Татьяны ЭВЕРСТОВОЙ состоялся в рамках ретроспективы якутского кино, которая проходит в столичном кинотеатре «Иллюзион». Во всероссийский прокат фильм выходит с 13 мая.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о десятикласснице Тане. Девушка живет с мамой, сестрами и отчимом. Отчим постоянно выпивает и обижает мать. Таня жалеет маму, ненавидит отчима и решает избавиться от него.

«Замыкание» продолжает рассказ, начатый в предыдущем фильме Татьяны Эверстовой – «Его дочь». Первая часть – рай, девочка растет в любви у бабушки и дедушки, вторая часть – ад, в юной девушке начинает зарождаться зло. Сейчас идет работа над третьей частью истории.

Показ был встречен аплодисментами зрителей и словами благодарности создателям картины за то, что подняли такую важную тему. Было отмечено, что у зла – отчима – в этом фильме лица нет.

«У всех наших актеров глаза чистые. А я хотела, чтобы зло было злом, поэтому глаза не стала показывать», – ответила режиссер.

Татьяна Эверстова уверена, что кино, как и настоящая литература, требует жизненного опыта, поэтому начала снимать довольно поздно – в 38 лет. Кинематографическую биографию начала в 2003 году со съёмок мини-фильма «Ырыа». В 2010 году основала продакшн-компанию «Хоро ОйУлуун продакшн». В 2016 году дебютный полнометражный фильм режиссера «Его дочь» стал обладателем Главного приза жюри XXIV фестиваля «Окно в Европу», а сама Татьяна Эверстова получила специальный приз жюри – «За чистоту и глубину авторского высказывания». «Замыкание» также является участником кинофестиваля «Окно в Европу» 2021 года. Кроме того, лента получила приз за лучший сценарий «Горький fest».

Ретроспектива якутского кино в «Иллюзионе» продлится до 8 мая. Она представляет столичной публике 15 картин, созданных якутскими кинематографистами в разные периоды, начина с середины 90-х годов. В программу вошли работы Дмитрия Давыдова, Любови Борисовой, Эдуарда Новикова, Костаса Марсана, Петра Хики, Никиты Аржакова, Степана Бурнашева, Сергея Потапова, Татьяны Эверствой, Никандра Федорова.

Каждый показ сопровождается выступлением создателей фильмов и кинокритиков перед зрителями. Организаторы ретроспективы убеждены, что этот проект позволит столичной публике глубже познакомиться с якутским кино, его направлениями и перспективами развития.