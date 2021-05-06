В Москве прошла премьера фильма «Рядовой Чээрин»

Показ военной драмы режиссера Дмитрия КОЛЬЦОВА состоялся в рамка ретроспективы якутского кино, которая проходит в легендарном столичном кинотеатре «Иллюзион».

«Рядовой Чээрин» стал одним из фильмов, с которым московские ценители кино познакомились до выхода картины в российский прокат. С 7 мая военная драма по повести Тимофея Сметанина, писателя-участника Великой Отечественной войны, будет доступна для просмотра на крупнейших российских онлайн-платформах.

Напомним, что работа над этим кинопроектом началась еще в 2015 году, когда экранизацией повести занялся известный актер и режиссер Аркадий НОВИКОВ. Спустя три года после того, как его не стало, продюсер картины Нюргун ИВАНОВ обратился к Дмитрию Кольцову, который ранее был приглашен на роль лейтенанта Лободы. Из-за высокой загруженности Федота ЛЬВОВА, исполнителя главной роли в проекте 2015 года, фильм пришлось практически переснять заново. Лента была готова еще год назад, в канун юбилея Победы, но премьерному показу помешала пандемия. Лишь в марте этого года она вышла в прокат в Якутии. По статистике Единой автоматизированной информационной системы, в первую неделю показов «Рядовой Чээрин» обошел все другие фильмы в прокате по России по средним сборам за сеанс.

Для Дмитрия Кольцова работа над фильмом «Рядовой Чээрин» стала дебютом в большом кино, ранее он занимался рекламой. Однако, по оценкам зрителей, фильм получился удачным и в художественном, и в техническом плане.

После показа, встреченного публикой аплодисментами, собравшиеся в кинозале «Иллюзиона» благодарили создателей картины и за достоверность экранных образов, и за отсутствие традиционных штампов и «киноляпов», которыми часто изобилуют современные картины о войне, за внимание к реквизиту и деталям, а также за качественную пиротехнику и компьютерную графику.

По словам Дмитрия Кольцова, фильм в полном смысле слова можно назвать народным: практически все роли в картине сыграны непрофессиональными актерами, реквизит – от немецкой оптики и коробки спичек до оружия и пулеметов – предоставили для съемок коллекционеры и музеи республики.

«Люди, которые приходили к нам по объявлениям в соцсетях – у них горели глаза, все работали без бюджета. Это была большая дружная работа, и каждый, кто в ней участвовал, понимал, что это огромная честь – надеть форму солдата Великой Отечественной или принять участие в проекте другим образом. Все понимали, что делают большое дело», – убежден режиссер.

Сейчас Кольцов готовится к новым проектам, в планах – фантастика и еще одна военная картина.

«Самое главное, что мы нашли молодых талантливых ребят, которые могут делать графику на достойном уровне. Якутское кино сегодня в основном – фестивальное, но нужны и современные технологии, и спецэффекты, без этого никак. Мы хотим делать кино, которое как раз сформирует вот эту часть киноиндустрии. Нам пока не хватает мощностей, более качественных и дорогих камер, компьютеров, мониторов…Но если мы будем верить в то, что делаем, к нам придут и хорошее оборудование, и хорошая молодежь, которая будет представлять кино на новом этапе его развития», – подчеркнул Дмитрий Кольцов.

Ретроспектива якутского кино в «Иллюзионе» продлится до 8 мая. Она представляет столичной публике 15 картин, созданных якутскими кинематографистами. Фильмом открытия стал «Срединный мир» Алексея Романова – первая полнометражная якутская лента, снятая в 1993 году на 35-мм пленку и хранящаяся в архивах Госфильмофонда России. В программу вошли фестивальные хиты последних лет. Среди них – «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Надо мною солнце на садится» Любови Борисовой (приз зрительских симпатий 41-го ММКФ), «Царь-птица» Эдуарда Новикова (главный приз 40-го ММКФ, приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI). Один из самых популярных жанров в Якутии, хоррор, представлен фильмами «Мой убийца» Костаса Марсана и «Проклятый хомус» Петра Хики. В программу вошли кассовые хиты «Агент Мамбо» и «Тыгын-Дархан», ранние фильмы Степана Бурнашева — «Республика Z» и альманах ужасов «Хара дьай», «Бог Дьёсёгёй» Сергея Потапова, «Его дочь» и «Замыкание» Татьяны Эверствой, «Потанцуй со мной» Никандра Федорова.