В Москве пройдут Всероссийские соревнования по мас-рестлингу

18-19 марта в г. Москва состоятся Всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин памяти Олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Как сообщили в Минспорте Якутии, участие примут более 100 спортсменов из 15 регионов страны.

«Сегодня якутским национальным видом спорта занимаются более 32 тысяч человек более чем в 50 странах мира, из них свыше 16 тысяч – в России. В состав международной федерации мас-рестлинга входят 52 национальных федерации, всероссийской федерации – 63 региональных федерации и отделения. Это результат слаженной работы международной и всероссийской федерации мас-рестлинга, министерства спорта», – сказал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Соревнования носят личный̆ характер и проводятся по действующим правилам Всероссийской̆ федерации мас-рестлинга, по системе с выбыванием после двух поражений с разделением на группы «А» и «Б».