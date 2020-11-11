В Москве пройдет панорама якутского кино

С 12 по 17 ноября 2020 года в Москве пройдет 2-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера».

При поддержке кинокомпании ГНК РС(Я) «Сахафильм» в рамках фестиваля пройдет Панорама якутского кино, ставшего в последние годы заметным культурным брендом России и Республики Саха (Якутия).

Фильмы этой программы, это пять ярких премьер последний лет, фестивальные хиты, снятые кинокомпанией Сахафильм и при ее поддержке — «Надо мною солнце не садится», «Царь-птица», «Бог Дьесегей», «Первая любовь», «Белый день».

Показы пройдут в кинозалах «Каро» («Атриум» и «Октябрь»), Государственной Третьяковской галереи и Центра документального кино. Надежным партнером фестиваля остается Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева: здесь, помимо ретро-показов, пройдут круглые столы и обсуждения конкурсных фильмов.Всего состоится более 30 киносеансов, на которых будет показано около 50 фильмов разных форматов, представляющих киноискусство всех 15 государств постсоветского пространства.

Информационную поддержку фестиваля традиционно будет осуществлять портал «Кино-Театр.Ру» и другие СМИ. Подробности также на официальном сайте фестиваля: http://mpfest.ru.

Художественный руководитель фестиваля – член Российской академии кинематографических искусств, лауреат Премии Москвы Вячеслав Шмыров, директор программы полнометражных фильмов – Евгений Майзель, директор программы короткометражных фильмов – Александра Жукова.