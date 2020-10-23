В Москве про Александра Шамана поставили спектакль

30 октября в Театре.doc на Площадке 8/3 состоится премьера документального кукольного спектакля «Сказка о шамане» о якутском «шамане-воине» Александре ГАБЫШЕВЕ, который в марте 2019 г. отправился пешком в Москву, чтобы исполнить волю Бога – «изгнать из Кремля демона».

По пути он обрел последователей и широкую аудиторию виртуальных поклонников и довольно быстро стал известной медиаперсоной, однако с ростом популярности возросло и количество препятствий. Итогом пешего похода в Москву стала психиатрическая больница.

Жанр спектакля – документальная сказка, в нем участвуют не только актеры, но и куклы. В этой истории все сказочное имеет реальную основу, а реальность соткана из сказок и мифов. В основу пьесы легли вербатимы с Александром ГАБЫШЕВЫМ и его ближним кругом, а также материалы из ютуба.

Больше полугода авторы спектакля Беата БУБЕНЕЦ и Михаил БАШКИРОВ наблюдали за жизнью шамана и его «небесного отряда» с максимально близкой дистанции как во время похода шамана, так и в период его изоляции в Якутске.

По мнению авторов, помимо политической, социальной, этнографической, мистической составляющих, личность шамана имеет и сказочное измерение, и рассказывать эту историю (порой абсурдную, порой комичную и даже трагичную) всерьез невозможно. По мнению авторов спектакля сам главный герой – это, прежде всего, сказочник, объявивший войну реальности. И, наверное, главный вопрос, который ставится в спектакле, – а что происходит, когда реальность в ответ объявляет войну герою сказки.



Беата и Михаил присоединились к походу шамана на трассе между Читой и Улан-Удэ, чтобы снимать документальный фильм о нем. Их поразило, что такое средневековое явление как пеший поход через всю страну возможен в России 21 века.

Сам шаман мыслил себя и своих спутников персонажами сказки, раздавая всем сказочные клички. Такие как Ангел, Ворон, Филин. Авторы решили для себя, что они снимают современный документальный эпос, где герой, подобно Ланселоту или Давиду, преодолев все трудности, в конечном итоге побеждает Дракона или Голиафа.

Жизнь внесла свои коррективы, тем не менее, они планируют следить за историей до 2021 года, когда, по словам шамана, должна свершиться воля Бога, и Демон будет изгнан из Кремля.

Много думали над формой – как рассказать эту историю и, в конце концов, остановились на документальном кукольном спектакле – отсылка, с одной стороны, к средневековому площадному театру с Петрушкой, с другой – именно эта форма лучше всего передаёт, на их взгляд, картину мира самого шамана.

Михаил Башкиров долго не мог подобрать ключ к этой истории. Кто такой Габышев? Диссидент, сумасшедший, современный юродивый, одержимый, или просто странный чудак? В какой-то момент он понял, что правильнее всего будет рассказывать о нем языком сказки, и тогда все встанет на свои места. Оказалось, что шаман – это прежде всего сказочник, решивший жить по собственным законам.

Вот что прокомментировала Беата БУБЕНЕЦ для SAKHALIFE.RU:

— Сам Александр не сотрудничал непосредственно при разработке спектакля. Мы начали подготовку весной-летом, когда его держали в психиатрической клинике.

Провели онлайн-кастинг, предложили знакомым актерам прочесть на камеру понравившиеся куски симпатичных им персонажей, состав потом несколько раз поменялся — кроме актёра на главную роль, Михаэль ЗАНАДВОРОВ в каком-то смысле оказался сам незаменимым, как и шаман.

Он нам прислал видеопробу с текстом Бога (у нас есть и такой персонаж в пьесе), и мы сразу же поняли, что он идеально нам подходит. В процессе работы мы убедились, что это просто подарок судьбы – найти такого подходящего человека на роль шамана (хотя это изначально довольно непростая задача).

Вообще у нас всего 4 актёра, трое остальных играют по несколько персонажей. Удивительно, что актёры, исполняющие роли, имеют много общего с теми, кого они играют: похожие черты характера и иногда даже факты биографии.

Конечно, мы не можем знать заранее, как отреагируют зрители, тем более, что реакция всегда очень разная. На читке пьесы во время фестиваля «Охота за реальностью» многие удивились, что события и диалоги пьесы не вымышленные, а реальные.

Некоторые зрители подумали, что это придуманная нами сказка, хотя в основу текста легли реальные события и настоящие диалоги реальных людей. Невероятно, но факт: иногда реальность бывает намного более сказочной и удивительной, чем фантазии самого смелого автора. Именно поэтому жанр спектакля мы обозначили как документальную сказку.

СПРАВКА

Беата БУБЕНЕЦ – режиссер-документалист, выпускница Школы документального кино и документального театра М.Разбежкиной и М. Угарова, автор фильмов о православном активисте Дмитрии Энтео («Божья воля»), о Евромайдане и событиях на востоке Украины («Чечен», «Полет пули»), дважды лауреат Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь». Картины Бубенец были представлены на таких фестивалях как IDFA, True/False Film Festival, ZagrebDox, Brisbane International Film Festival, Artdocfest и др.

Для Беаты Бубенец спектакль «Сказка о шамане» – это дебют в театральной режиссуре.

Михаил БАШКИРОВ – драматург и антрополог, кандидат исторических наук. Много работал с национальными театрами в России, его спектакли идут в театрах Якутии, Татарстана, Калмыкии и других национальных республик РФ.

Художник по костюмам и куклам – Виктория ЧЕ. Артисты: Джан БАДМАЕВ, Михаил ЗАНАДВОРНОВ, Владимир БАГРАМОВ и Николай БЕРМАН.

Спектакль создан при поддержке министерства культуры РФ и Союза Театральных Деятелей.

Место проведения: Театр.doc на Площадке 8/3

Адрес: ул. Казакова 8, стр 3, м. Курская

Время начала: 30 октября, пятница, 20:00

