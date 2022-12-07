В Москве презентован сборник рассказов современных писателей Якутии

Сборник рассказов современных писателей Якутии презентован на Днях республики в Москве

В рамках дней Якутии в Москве состоялась презентация книги антологии «Современный якутский рассказ», изданной Литературным институтом им. А.М. Горького. Участие в презентации приняли министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ Андрей Федотов.

Книга охватывает период новейшей истории Якутии с 1991 по 2021 год. В книгу – антологию современного якутского рассказа, изданную домом дружбы народов при Литературном институте, вошли произведения 39 авторов. Здесь представлены рассказы сына Алексея Кулаковского Реас Кулаковского, Николая Лугинова, Натальи Харлампьевой, Павла Ойуку, Елены Куорсуннах, молодых авторов Аграфены Кузьминой, Валерия Андросова. Издание книги стало возможно благодаря издательской программе Литинститута, ориентированной на литературу народов России и стран СНГ. Составителей и авторов поблагодарил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— В книге собраны лучшие произведения современных авторов, тем она и интересна – своей разножанровостью, уникальностью почерков авторов, обширностью выбранных тем. Что такое современный якутский рассказ – философия современной жизни и происходящих событий. Мы совместно с преподавателями Литературного института делаем все, чтобы литература шла дальше, работаем над тем, чтобы следующее поколение видело образ своего будущего. Буквально вчера на кинофестивале «Зимний» Якутия представила свой фильм об умении человека видеть красоту жизни, а сегодня мы презентуем сборник, который поможет будущему поколению внутренне обогатиться. Хочется, чтобы современные рассказы жили среди нас. В последние годы Якутия становится самым читающим регионом, в этом большая заслуга и наших библиотек, и наших авторов, — отметил Юрий Куприянов.

В знак благодарности за работу министр наградил Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) директора издательства Литературного института имени А.М. Горького Алексея Николаевича Козлова. Также Юбилейной медалью «100 лет Якутской АССР» были награждены ректор Литературного института имени А.М.Горького, профессор Алексей Варламов; первый проректор Литературного института, профессор Людмила Царева; проректор Литературного института, профессор Сергей Дмитренко.

Стоит отметить, что большая часть рассказов переведена выпускниками Литинститута: Альбиной Борисовой-Слепцовой, Владимиром Карповым, студентами Литинститута. Обложку книги украшает картина якутской художницы Анны Осиповой «Небесный табун».