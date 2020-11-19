В Москве представили проект Ленского моста

18-20 ноября в Москве проходит XIV Международный форум и выставка «Транспорт России». Мероприятие проводится по распоряжению Правительства Российской Федерации под эгидой Министерства транспорта РФ.

На выставочном стенде Группы «ВИС» представлены транспортные проекты, реализуемые в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Проект моста через реку Лена в Якутске представлен в виде интерактивного макета и информационного видеоролика, где показаны основные параметры будущей мостовой переправы.

Трёхпилонный вантовый мост – уникальный транспортный объект, который будет построен в чрезвычайно сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и не будет иметь аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении. В настоящее время завершается разработка проектной документации по первому этапу проекта. До конца года она поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы.

В первый день мероприятия стенд посетили главы нескольких субъектов РФ, а также руководители профильных региональных министерств и ведомств. По данным Министерства экономического развития РФ концессии Группы «ВИС» составляют почти пятую часть от общего объёма крупных концессионных проектов в стране.