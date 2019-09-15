В Москве показали работы молодой художницы из Якутии

Художница из Якутии Дуня Захарова представила мультидисциплинарный проект Hysteria в музее «АРТ4» в Москве.

На выставке можно увидеть инсталляции, скульптуры, видеоролики и живопись Захаровой.

«Выдуманная художницей мифология рассматривается под ярким лабораторным светом. Сублимируя свой личный опыт, она выстраивает нарратив, обращаясь к языческим корням», — говорится в описании выставки на сайте музея.

Увидеть проект Дуни Захаровой можно до 19 октября в московском музее «АРТ4» в Хлыновском тупике, 4.