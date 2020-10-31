В Москве почтили память репрессированных якутян

За годы политического террора 20-30-х годов были репрессированы около пяти тысяч якутян. Среди них постпреды Якутии, работавшие в Москве.

Первым из них был приговорен к «высшей мере наказания» Шараборин Христофор Прокопьевич. Ему тогда было всего 34 года. Через 5 месяцев в тюремной больнице «Бутырки» погиб Семен Николаевич Донской – I. Максим Кирович Аммосов расстрелян 28 июля 1938 года. На титульном листе того списка Сталин красным карандашом оставил резолюцию «К расстрелу всех 138 человек».

25 августа 1938 года решением Военной коллегией Верховного Суда был расстрелян Семен Николаевич Донской – II. 15 сентября 1938-го был приведен в исполнение приговор в отношении Исидора Никифоровича Барахова. Николай Спиридонович Варфоломеев был арестован в 1938 году, через четыре года погиб в Северо-Восточных лагерях.

Известна печальная судьба некоторых работников постпредства. Среди них — Кузьма Осипович Гаврилов, расстрелянный 15 сентября 1938 года и Окоемов Николай Николаевич, скончавшийся в тюремной больнице после очередного допроса в 1939 году.



«Время было суровым, во многом не справедливым. », — сказал постоянный представитель Якутии Андрей Федотов на митинге у «Стены скорби»- Мы будем помнить об этом и постараемся сделать так, чтобы подобных испытаний на долю страны и наших сограждан больше не выпадало. Надо уметь делать выводы из ошибок и стремиться к стабильности, справедливости, доброте и любви в каждом российском доме, во всем нашем государстве».

«Стена скорби», крупнейший в России монумент памяти жертв репрессий, был установлен в 2017 году. В комплекс мемориала помещены камни, специально доставленные из лагерей разных регионов России. Камень под номером 19 – из бывшего лагеря Дальстроя в Томпонском районе, куда на изнуряющие работы были направлены тысячи человек.

