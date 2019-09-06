В Москве озвучена проблема деградации вечной мерзлоты

В эти дни по инициативе Правительства Москвы в городе Москве проходит ежегодный Климатический форум городов. В рамках Форума проходят пленарные заседания, панельные сессии, воркшопы и лекции, посвященные всем аспектам устойчивого развития городов, снижения воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям. Стоит отметить, что Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития экосистем.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ в рамках форума выступил на пленарном заседании «Соглашение мэров по климату и энергии. Опыт климатических действий городов и регионов».

В своем выступлении он отметил, что Якутия — составная часть Арктики в пределах Единого циркумполярного экологического пространства — отличается рядом специфических природно-климатических особенностей.

«Предполагается, что при глобальном потеплении климата именно в этом регионе рост температуры будет наибольшим. В нашей республике представлены все компоненты окружающей среды Севера: водные массы Северного Ледовитого океана, вечная мерзлота, таежные массивы, северные виды растений и животных. Все они могут по своему реагировать на глобальное потепление климата», — отметил министр.

К отрицательным последствиям изменений климата в республике он отнес наводнения, продолжительные засухи, экстремальные осадки, а также повышение пожароопасности в лесных массивах и деградацию вечной мерзлоты в заречных улусах.

«Проблема деградации вечной мерзлоты в нашей республике стоит остро, так как в заречных районах фиксируется таяние мерзлых грунтов, меняется ландшафт территорий, оползни, оврагообразования, что наносит ущерб для строений и коммуникаций поселков и городов Якутии», — поделился глава ведомства.

Также он отметил, что огромную роль в потеплении климата играют парниковые газы. Промышленные предприятия по добыче нефти и газа являются основными поставщиками парниковых газов.

Как сообщил Сахамин Миланович, во всех промышленных центрах республики выбросы загрязняющих веществ в атмосферу соизмеримы с предыдущими годами, за исключением выбросов Мирнинского района, где в сравнении с 2017 годом объем выбросов увеличился на 92,1 %, что связано с увеличением добычных работ ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча».

«В настоящее время ПАО «Сургутнефтегаз достиг 99%, остающийся в этом плане ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча» намеревается достичь 95% уровня утилизации с вводом газокомпрессорной станции по закачке газа мощностью 3,5 млрд. м3 в год в рамках инвестиционной газовой программы в 3 квартале 2020 года», — добавил он.

Напомним, в прошедшем на днях Первом нефтегазовом форуме Республики Саха (Якутия), в рамках обсуждений на круглом столе «Экологическая безопасность», была обсуждена тема достижения показателя по использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) не менее 95%, минимизации сжигания ПНГ в пределах, не превышающих проектные показатели (не более 5%).

В целях социального, экономического и экологически сбалансированного развития в процессе глобальных изменений климата, Сахамин Афанасьев привел ряд примеров рационального природопользования и энергоснабжения в республике, он озвучил основные принципы, подходы и мероприятия, в том числе по снижению объемов сжигания попутного нефтяного газа, тушения лесных пожаров, охраны вечной мерзлоты.

Вопросы климатических изменений относятся к глобальным, их возможно решить только при совместном участии международных институтов, государства, муниципальных образований, науки, общества и бизнеса.