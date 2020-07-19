В Москве отпраздновали Ысыах

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве установили и освятили новый сэргэ – сакральную коновязь, символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы и единства народов России.

Совершение обряда прошло в рамках празднования якутского праздника Ысыах, который уже более 10 лет отмечают в Коломенском. Ежегодно во время Ысыаха у сэргэ собираются тысячи людей – представители разных народов и культур.

Первый сэргэ в Москве был установлен в 2007 году в честь 375-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. С этого момента он стал символом празднования Ысыаха в столице и точкой притяжения для якутян, живущих в Москве. Сэргэ часто устанавливают далеко за пределами Якутии в знак дружбы и признательности, коновязи можно встретить как в российских городах, так и в Китае, Турции, США, Мексике и других странах мира.

«Сегодня здесь, в историческом месте Москвы, в парке «Коломенское» был установлен новый сэргэ. Это замечательный символ нашей республики, всех якутян и дружбы народов, который был специально изготовлен нашими земляками, живущими и работающими в Москве. Новый сэргэ посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, — заявил во время церемонии Андрей Федотов, Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ. — Соблюдая все наши многовековые народные традиции, здесь был проведен специальный обряд по установке и освящению этого юбилейного сэргэ. Прежний будет перевезен на кусочек нашей якутской земли в санаторий «Бэс Чагда» и будет храниться там. Это очень символическое событие, несущее в себе глубокий смысл».

Андрей Федотов поздравил жителей столицы, якутян и землячество с праздником Ысыах, — «Несмотря на те ограничения, которые сегодня есть во всем мире, связанные с пандемией, мы все равно продолжаем традиции нашего праздника. В этом году мы впервые проводим его онлайн, таким образом, нам удается донести этот праздник до каждой якутской семьи, до всех наших земляков, живущих по всему миру. Так мы передаем друг другу частичку радости, счастья и желаем друг другу крепкого здоровья, долголетия, любви и мира в каждом доме».

Национальный праздник Республики Саха (Якутия) Ысыах в Москве проводится ежегодно и открывает москвичам и гостям города удивительную историю самобытной республики, обычаи и обряды ее жителей, удивляет разнообразием народных промыслов. В этом году Ысыах впервые прошел онлайн, а его программа развернулась на целую неделю. Каждый мог посмотреть трансляции с мастер-классами по приготовлению национальных блюд, народным промыслам, познакомиться с уникальной якутской культурой, принять участие в конкурсах и побороться за ценные призы в режиме онлайн.