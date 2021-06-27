В Москве отметили эффективность якутских мер

В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора России Анна Попова отметила, что Якутия стала единственным регионом, в котором заболеваемость коронавирусом за последние 4 недели снизилась. И указала причины эффективности — высокие темпы вакцинации и ограничительные меры. По стране за последнюю неделю наблюдается двукратное увеличение роста инфицированных.

На 27.06.2021 г. выявлено 86 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 55 случаев,

— Алданский район – 6 случаев,

— Амгинский, Мирнинский районы по 5 случаев,

— Вилюйский, Нерюнгринский районы по 4 случая,

— Хангаласский район – 3 случая,

— Жиганский район — 2 случая,

— Верхневилюйский, Намский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2646 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 181 246 тестов.

На 27.06.2021 г. в республику поступило всего 220 717 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

На 27.06.2021 г. получили первую вакцинацию – 200 771 человек, в том числе 44 912 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 166 067 человек, в том числе 38 016 лиц, старше 60 лет.

Использовано 90,50% от общего объема вакцины, поступившей в республику.

В минувшую пятницу глава Роспотребнадзора России Анна Попова отметила, что Якутия стала единственным регионом, в котором заболеваемость коронавирусом идет на снижение. И указала причины эффекта — высокие темпы вакцинации и ограничительные меры.