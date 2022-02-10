В Москве открывается выставка якутской художницы

Выставка якутской художницы Ксении Кудриной @xseniakudrina «Оставлены ловцами человеков» открывается сегодня в московской ISSMAG Gallery @issmag.gallery.

Для своей инсталляции Ксения переносит стену из родного города Ленска в галерею. Воспроизводя таким образом пространство из своей прошлой жизни и накладывая на него графическую разметку, художница фиксирует память об отце — художнике, погибшем на рыбалке в прошлом году. Используя фотографии и объекты, она преобразует воспоминания в произведение искусства, стремясь проработать личную травму.

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Выставка проходит при поддержке фонда AyarKut. Куратор — Светлана Баскова @svetlana_baskova, эстетический аналитик серии — Егор Софронов @egorxsofronov.

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Открытие в 19:00

Москва, Малый Каретный пер. 9/1