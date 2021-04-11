В Москве открылся конкурс имени Марка Жиркова

В субботу, 10 апреля 2021 года, в Рахманиновском зале Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялось открытие I Международного конкурса молодых пианистов имени Марка Жиркова, являющегося основоположником якутской профессиональной музыкальной культуры.

Гостей приветствовала проректор Московской консерватории, профессор Лариса Слуцкая. По мнению Ларисы Евдокимовны взаимный опыт учащихся и преподавателей российских образовательных учреждений обогатит новыми знаниями будущих артистов и яркими впечатлениями деятелей искусств. То, что в программе конкурсантов будет звучать довольно редкая музыка — произведения якутских композиторов — расширит репертуар и обогатит юных конкурсантов. Было отмечено, что организация данного мероприятия является одним из значимых мероприятий в год 155-летия консерватории.

Глава Вилюйского района Якутии, родины великого якутского композитора, Сергей Винокуров преподнес Ларисе Слуцкой великолепный подарок — собрание сочинений Марка Жиркова в соавторстве с Генрихом Литинским — клавир оперы Ньюргун Боотур в 4 томах.

В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос». Главный специалист департамента по взаимодействию с органами государственной власти и работе с регионами госкорпорации «Роскосмос» Елизавета Михеева поблагодарила организаторов за столь важное для развития духовной, культурной жизни России мероприятие и пожелала конкурсу процветания. Участники и организаторы конкурса были проинформированы о космической деятельности и о взаимодействии Госкорпорации «Роскосмос» с Республикой Саха (Якутия).

Председатель жюри Первого Международного конкурса молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова, профессор декана фортепианного отделения Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Андрей Писарев подчеркнул, что проведение конкурса будет способствовать налаживанию дружественных связей регионов и стран и развитию творческого общения в будущем.

В ходе открытия прозвучали музыкальные номера в исполнении выпускницы Высшей школы музыки (института) имени В. А. Босикова Республики Саха (Якутия), Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, обладателя Гран-при международного конкурса «Музыка без границ», стипендиата национального фонда «Бар5арыы», обладателя премии имени академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, обладателя Гранта главы Вилюйского улуса имени Марка Николаевича Жиркова, аспирантки Венского Университета музыки и исполнительского искусства (Венской консерватории) Джулияны Делянкер, выпускника Якутского музыкального колледжа им. Марка Николаевича Жиркова, Высшей школы музыки, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, старшего преподавателя специального фортепиано Высшей школы музыки (института) имени В.А. Босикова, лауреата и дипломанта международных конкурсов Алексея Слепцова, доцента Московской Государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, вице-президента международного фонда «Дети и Музыка» Дениса Чефанова, лауреата Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа, профессора Александра Струкова и председателя конкурсного жюри, заслуженного артиста РФ, профессора МГК им. П.И. Чайковского Андрея Писарева.