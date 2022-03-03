В Москве открылись магазины Apple re-Store

Магазины сети re-Store возобновили работу в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Накануне все они были закрыты без объяснения причин. Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи в России.

Как передает корреспондент РИА Новости из магазина в ТЦ «Метрополис», в наличии имеется весь ряд последней модели смартфонов американской компании.

iPhone 13 pro Max продается от 164 990 рублей, iPhone 13 — от 74 990 рублей, iPhone 13 mini — от 64 990. В продаже имеются и более старые модели.Покупателей в магазине немного.