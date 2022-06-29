В Москве открылась выставка якутского современного искусства

«Копи смех к зиме»

Сегодня в Московском музее современного искусства открылась выставка «Копи смех к зиме», которая полностью посвящена якутскому современному искусству и связывает три поколения художников. Посетить выставку можно до 14 августа 2022 года. Над проектом работали фонд AyarKut совместно с MMOMA, при поддержке Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина. Кураторами выставки выступили Лена Васильева и Александр Бланарь. Не упустите возможность погрузиться в искусство Якутии. тгк Yakutsk News