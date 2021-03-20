В Москве обсудили туристический маршрут по Якутии

19 марта в г. Москва прошла презентация первого в России промышленного трека для туристов «Сокровища Якутии», разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Республикой Саха (Якутия), сообщает ФАПК «Сахабулт».

На мероприятии присутствовали туроператоры, глянцевые журналы, MICE агентства, отраслевые эксперты.

Якутия становится местом притяжения современного искусства, ведь нам есть что показать. На мероприятии обсудили уникальный туристический маршрут, включающий посещение промышленных точек АК «АЛРОСА» и угледобывающей компании «Колмар», IT-парка «Якутия», ювелирного дома «Киэргэ», национального мехового концерна «Сахабулт», производство этнической посуды якутских кубков (чоронов) и пиал (кытыйа) от компании «Камелек», а также многие другие места.

Помимо деловой программы, прошла дегустация традиционной кухни народов Севера, а также показ коллекции ювелирных украшений и меховых изделий от якутских брендов «Киэргэ» и «Сахабулт» и презентация компании «Камелек».