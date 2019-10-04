В Москве обсудили резонансное задержание оленеводов в Якутии

В Москве обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества пограничных войск с жителями пяти улусов пограничной зоны Якутии.

3 октября в Москве депутат Государственной Думы Галина Данчикова и Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в РС(Я) Лена Иванова провели рабочую встречу с высшим руководством Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

На встрече обсуждены вопросы как произошедшего в сентябре 2019 года задержания оленеводов из села Юкагир Усть-Янского района, вызвавшего сильнейший общественный резонанс, так и создания долгосрочного сотрудничества пограничных войск с жителями пяти районов пограничной зоны республики.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев дал поручение отрегулировать вопрос с соблюдением законодательства и прав коренных малочисленных народов, усилить взаимодействие между всеми задействованными структурами, включая федеральные территориальные органы (пограничную службу ФСБ России, Росрыболовство, МВД, транспортную полицию) и органы местного самоуправления пяти арктических районов республики, где проходит пограничная зона, и живут люди, занимающиеся традиционными видами хозяйствования на Севере – оленеводством, охотой, рыбалкой и народными промыслами.

По итогам встречи руководство пограничной службы ФСБ России согласилось внести в Правила пограничного режима пункт об удобном перемещении жителей 16-и населённых пунктов пограничной зоны. «Документом, удостоверяющим личность, будет признаваться и копия паспорта гражданина РФ, заверенная главой органа МСУ, например, главой наслега», – сказала Лена Иванова.

Кроме того, по словам омбудсмена, будут изучены места дислокации пограничных постов, в частности, в Усть-Янском районе.

Стороны договорились провести в октябре совещание для разъяснительной работы и выработки совместных мероприятий с участием Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я) и руководства Пограничного Управления ФСБ РФ по восточному арктическому району. Участники встречи признали необходимость укрепления диалога между жителями и пограничниками.

После доклада Уполномоченного Главе Якутии Айсену Николаеву о состоявшейся встрече, руководитель республики указал на обязательное участие глав муниципальных образований всех пяти районов пограничной зоны – Анабарского национального (долгано-эвенкийского), Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов – в намечаемом совещании, а также дал ряд поручений, которые должны быть в поле зрения омбудсмена по делам коренных малочисленных народов.