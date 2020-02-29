В Москве обсудили подготовку поправок к пакету законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ провел совещание по вопросу о подготовке поправок к пакету законопроектов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

На совещании по подготовке поправок к пакету законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике присутствовали представители всех арктических регионов страны, Якутию представил председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, в ходе совещания были рассмотрены предложения по инфраструктурной поддержке инвестиционных проектов, разработке преференций для проектов, связанных с переработкой твёрдых полезных ископаемых, а также для недобычных проектов, включая малый и средний бизнес.

Как отметил вице-премьер страны, работа над системой преференций для инвесторов, работающих в Арктической зоне РФ, не завершена и будет продолжаться. «Эти законы не завершат работу по созданию системы преференций. Мы начинаем формировать условия прихода инвесторов для запуска и реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. Будем совершенствовать законодательство в интересах развития экономики нашей страны», – уточнил Юрий Трутнев.

По итогам совещания председатель правительства Якутии Владимир Солодов сообщил, что при внесении поправок ко второму чтению прямо в законе будет отмечено, что все регионы Арктической зоны участвуют в государственной комиссии, и в обязательном порядке задействованы при принятии решений по изъятию земель или по созданию так называемых мини ТОРов на территории Арктической зоны страны.

По словам Владимира Солодова, на мероприятии под руководством заместителя председателя российского правительства обсуждались также вопросы дифференциации обязательного уровня инвестиций для проектов, реализуемых в арктических регионах. «Принципиально было одобрено предложение повысить уровень инвестиций для сырьевых проектов до 500 млн рублей и снизить до 1 млн рублей для несырьевых. Главное, чтобы проект работал не только для крупных инвесторов, но и для небольших, но важных социальных предпринимательских инициатив, которые могут быть реализованы в Арктической зоне», – отметил премьер республики.