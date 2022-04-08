08.04.2022
02:50
208

Желток

В московском ресторане у якутского предприниматели украли чемодан Louis Vuitton с миллионами?

57-летний Олег В. из Якутии зашёл с друзьями в ресторан Valenok на Цветном. Чемодан известного французского бренда приезжий специалист по драгметаллам кинул на диван, внутри — кошелек Botegа Veneta, 2,8 лямов наличными, карточки и ещё всякого по мелочи, сообщает телеграм-канал Mash.

В рестике предприниматель засиделся, ближе к полуночи хватился чемодана — а его нет. Олег вызвал полицию, сотрудники отсмотрели камеры, кинологи дали наводку собакам — но пока пропажу не нашли. Войтович заявил, что подозревает сотрудников ресторана, продолжил Mash.

Ресторан Valenok располагается в Москве на Цветном бульваре. Предлагает русскую, европейскую и азиатскую кухню.

В Якутии действительно есть предприниматель с указанными источником персональными данными. Он ведет золотодобычу в Усть-Нере Оймяконского улуса.  

Фото: с сайта ресторана Valenok
Источник: Телеграм-канал Mash.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх