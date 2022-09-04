В Монголии состоялся показ фильма «Рядовой Чээрин»

Русский дом в Улан-Баторе в честь годовщины окончания Второй мировой войны показал монгольским зрителям первый якутский фильм о войне «Рядовой Чээрин». Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

Директор Российского центра науки и культуры в Монголии Валерия Теплякова перед киносеансом рассказала о том, что в последние годы в России успешно развивается якутское кинопроизводство. Фильм, снятый по повести якутского писателя-фронтовика «Егор Чээрин» о снайпере, набрал более 1,7 млн просмотров на YouTube-канале «Watch — Русское кино» за четыре дня с момента публикации.

«Благодарю сотрудников Русского дома за удачный выбор кино в такой день. Не зря за основу картины взята книга для детей среднего и старшего школьного возраста о приключениях веселого снайпера, якутского охотника. Поэтому обошлось без привычной любовной линии. Напомнило мой любимый в детстве фильм о неуловимых мстителях», — поделилась впечатлениями педагог Батжаргалын Ариунцэцэг.

Юные зрители после просмотра говорили о том, что теперь хотят прочитать книгу, по мотивам которой снят фильм. «Я привык к современным фильмам с компьютерными спецэффектами. А тут все снято на природе, но невозможно оторваться. Посмотрел на одном дыхании еще и потому, что главный герой для нас, монголов, словно родной брат. Я читал, что на войне буряты служили в основном снайперами. Теперь знаю, что и якуты внесли большой вклад в победу», — сказал школьник Галсаннямын Энхбат.