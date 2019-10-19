В Мондурахе сгорел дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 октября 2019 20.04 г. в пожарно-спасательную службу поступило 1 сообщение о возгорании мусора на ул.Чепалова в г.Ленск. Общая площадь горения 25 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

18 октября 2019 г. в 07.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «ГАЗ-66» на ул.Братская Олекминского района с.Солянка. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел а/м. В результате пожара огнем поврежден а/м по всей площади 14 кв.м. Причина предп-но к/з эл. проводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

18 октября 2019 г. в 20.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре б/х дощатого строения на улице Тимптонская в г.Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади по всей площади 12 кв.м. Причина пожара неосторожное обращение огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

18 октября 2019 г. в 20.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на местности Мондурах с.Улахан-Ан Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден ч/дом по всей площади 176 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!