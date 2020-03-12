12.03.2020
17:15
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Экономика

В Момском ЖКХ провели противопожарные тренировки

В котельной «Новая центральная» с. Хонуу состоялись совместные пожарно-тактические учения Момского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и отряда государственной противопожарной службы №22 по району. Плановые противопожарные мероприятия проведены с целью отработки действий и слаженности между службами в случае техногенной аварии.

По легенде учений в одиннадцать утра в электрощитовой произошло возгорание, оператор котельной получил электротравму. После чего персонал действовал согласно инструкции, возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной части, незамедлительно прибывшими на место происшествия. Пострадавшему на месте была оказана первая медицинская помощь. 

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По итогам тренировок отмечено, что поставленные задачи тренировочных мероприятий выполнены, подразделения отработали оперативно и слаженно. В учениях участвовали 16 человек, задействованы четыре единицы техники. 

Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
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