В Момском улусе прошли выборы главы

Сегодня, 30 января в 20.00 час. по местному времени участковые избирательные комиссии Момского района завершили процедуру голосования на досрочных выборах главы Момского района и приступили к процедуре подсчёта голосов.

Жалоб и заявлений нет.

Во всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты республики, также члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенные кандидатами.

По состоянию на 18 часов местного времени, проголосовали 46,48% от общего числа избирателей. На 7 избирательных участках голосование прошло в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, сообщил Центризбирком Якутии.