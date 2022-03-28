28.03.2022
17:04
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Якутия

В Момском районе возобновлено движение ТС

В Момском районе на участке региональной автодороги “Индигир” возобновлено движение для всех видов транспортных средств.

На месте дежурят 2 единицы техники.

28.03.2022  с 15:30 по местному времени (09:30 по мск)  в связи с замерзанием ранее вышедшей наледи на участке автодорог с 175 — 185 км.  автомобильной дороги регионального значения «Индигир» в Момском районе  возобновлено движение для всех видов транспортных средств с  145 — 299 км указанной автодороги.

Фото: Из соцсетей
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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