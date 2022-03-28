В Момском районе возобновлено движение ТС

В Момском районе на участке региональной автодороги “Индигир” возобновлено движение для всех видов транспортных средств.

На месте дежурят 2 единицы техники.

28.03.2022 с 15:30 по местному времени (09:30 по мск) в связи с замерзанием ранее вышедшей наледи на участке автодорог с 175 — 185 км. автомобильной дороги регионального значения «Индигир» в Момском районе возобновлено движение для всех видов транспортных средств с 145 — 299 км указанной автодороги.