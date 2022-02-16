В Момском районе начнут строить новую больницу

На отчёте Правительства Якутии в режиме ВКС перед населением Момского района первый заместитель министра здравоохранения Роман Савин сообщил, что в этом году в с. Хонуу начнётся строительство нового здания для центральной районной больницы.

Согласно Указу Главы Якутии о региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 г.» на строительство объекта «Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с. Хонуу Момского района» на 2021-2023 гг. предусмотрено финансирование в размере более 904 млн рублей.

Проектно-сметная документация объекта разработана и получено положительное заключение Управление Госэкспертизы РС(Я). По итогам аукциона на выполнение строительно-монтажных работ подписан контракт с ООО «Кинг-95». Согласно графику выполнения работ с января по март 2022 года запланирован завоз стройматериалов на объект.

На отчёте жители Момского района подняли вопрос строительства электростанций. Заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов озвучил, что на основании Соглашения между Правительством РС(Я) и ПАО «РусГидро» планируется строительство автоматизированных гибридных энергоустановок – дизельных электростанций в комплексе с солнечными электростанциями (ДЭС-250кВт, СЭС-100 кВт) в сёлах Мома, Кулун-Елбют, Сасыр и Тебюлях. Ввод в эксплуатацию объектов генерации электроэнергии запланирован до конца 2022 г.

Данная работа проводится в рамках реализации мероприятий Плана модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации на изолированных и труднодоступных территориях.