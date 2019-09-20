В Момском районе модернизируют объекты теплоснабжения

В летнюю ремонтную кампанию работники Момского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» заменили котлы, горелочное и насосное оборудование в теплоснабжающих объектах, реконструировали тепловые сети во всех шести производственных участках.

Так, в квартальной котельной отдаленного села Сасыр заменили два котла, и произвели умощнение насосной группы для присоединения жилых домов к тепловым сетям, построенным в 2018 году. В этом году семь новых потребителей получили тепло от централизованного источника.

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По информации специалистов филиала, в участке Суон-Тит п. Хонуу в рамках инвестиционной программы продолжаются строительно-монтажные и комплексные пусконаладочные работы на объекте «ТКУ «Ферма»» мощностью 3,2 МВт, который заменил аварийную котельную.

Филиал также модернизировал котельную «Центральная» районного центра с увеличением ее мощности до 9,5 мегаватт. По инвестиционной программе предприятия от котельной построен новый центральный тепловой пункт для теплоснабжения жилых домов, которые ранее были присоединены к объекту АО «Сахаэнерго».

Как сообщил директор Момского филиала Дмитрий Аммосов, все 26 жилых домов и здание ветстанции сегодня получают тепло от котельной ГУП «ЖКХ РС (Я)».

«Вместе с тем в рамках ремонтной программы полностью реконструированы изношенные тепловые сети. По заявкам на технологическое присоединение тепло подано еще семи близлежащим частным домам. Важно отметить, что все производственные работы осуществлялись силами сотрудников нашего филиала», — добавил он.

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В этом году завершились мероприятия по программе подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения в Индигирском и Чыбагалахском наслегах. С наступлением осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, по графику 28 августа, во все частные дома этих сел по плану подано тепло от котельных предприятия.

Кроме того, к теплоисточнику в с. Соболох присоединены еще 11 индивидуальных жилых домов. Напомним, в 2017 году в селе ввели в эксплуатацию новый теплоснабжающий объект, который был возведен с оптимизацией двух маломощных объектовых котельных и с целью обеспечения теплоснабжением частного сектора, сообщили в Момском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)».