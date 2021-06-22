В Момском из-за гроз разгорелись лесные пожары

Как рассказал глава Момского района Иван Павлов, в результате гроз, обрушившихся на территорию района 19-20 июня, возникло пять лесных пожаров. Три из-за труднодоступности и отсутствия угрозы населенным пунктам на КЧС решено было «закрыть». На сегодня в районе занимаются тушением двух пожаров.

Глава района отметил, что самым близким возгоранием к населенному пункту является пожар под номером 1073, который находится в 3-4 км от села Буор-Сысы. Напомним, ранее сообщалось, что пожар угрожал линии электропередач АО «Сахаэнерго». На сегодня в тушении этого пожара задействованы 24 человека и две техники.

«Добровольцами Индигирского национального наслега ведутся работы по тушению и локализации. Огонь прошел приблизительно 49 га. По предварительной информации, повреждены 3-4 столба электролиний, но не сильно. Электричество по этой линии подается. Следует подчеркнуть, что пожар со стороны села практически локализован и угрозы не представляет», — сообщил Иван Павлов.

Второй пожар возник в 2,6 км от села Чумпу-Кытыл. Глава района заверил, что угроза селу отсутствует, так как существует естественная водная преграда — река Индигирка (пожар на противоположной стороне). В тушении принимают участие 30 человек.

«Вчера ночью пожар был потушен, но сегодня вновь загорелся. Силами добровольцем сразу же приступили к повторному тушению», — отметил глава Момского района.

На территории района также действуют три лесных пожара, которые во время КЧС решено было «закрыть». Лесной пожар под номером 1084 возник возле р. Таас-Юрях. Ближайший к нему населенный пункт находится в 60 км. Местность труднодоступная и имеются естественные водные преграды. Второму пожару был присвоен номер 1086. Возгорание случилось на границе с Оймяконским районом, возле реки Индигирки.

«Пожар в связи с труднодоступностью и отсутствием угрозы населенному пункту закрыт. Ближайший населенный пункт — Чумпу-Кытыл, находится в 40 км. Лесной пожар 1088 — третий, также является труднодоступным. Находится на границе с Абыйским районом и отдаленность от районного центра составляет порядка 120 км. Угроза населенному пункту отсутствует», — говорит Павлов.

Иван Павлов также подчеркнул, что в районе с мая действует особый противопожарный режим и на сегодня существует возможность возникновения других очагов возгорания, так как в районе держится грозовая погода.