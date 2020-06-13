В Моме люди простояли многочасовую очередь за яйцами и картошкой — соцсети

Владилена АРГУНОВА сообщает в своем фейсбуке, что 12 июня 2020 года, в День России, в ее родном селе Хонуу Момского района образовалась многочасовая очередь в магазин Якутопторг, в которой люди простояли с 8 утра до позднего вечера.

В магазин привезли груз из Якутска самолетом. Люди заняли очередь с 8 утра и простояли до позднего вечера, чтобы купить ячейку яиц, по 3 кг картошки, 1 кг лука, яблоки — 3 штуки, апельсины 3 штуки, бананы — 6 штук, то есть, но норме, установленной на человека работниками Якутопторга Момы. Возле магазина собрался почти весь поселок.

При этом яйца, картофель и кое-какие продукты закончились быстро, несмотря на нормирование, так что не всем досталось. Люди разошлись по домам с надеждой, что в следующий раз им повезет больше.

Автор поста обратилась к главе республики Айсену НИКОЛАЕВУ, чтоб власти обратили внимание на эту проблему. Неужели авиаперевоз груза можно дотировать только Якутоптторгу? Не всем жителям северного улуса достаются необходимые для организма витамины, яйца, фрукты и овощи. При этом, в северных улусах традиционно очень высокие цены на продукты. Автор предлагает дотировать перевозки коммерсантам Арктики, и тогда продукты может будет купить спокойно, в любое время, а не отстаивать многочасовую очередь, чтоб купить килограмм лука и 3 штуки яблок.

— Не надо издеваться над простыми, такими стойкими и мужественными людьми, которые живут на крайнем Севере! – пишет Владилена Аргунова.

Подписчики активно комментируют пост, сочувствуя жителям северного улуса.

Полностью статью пост читайте по ссылке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014422097743&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAQSeAj3Uryqwj9FZxBoaZkXaHV5qfEekWbXLzWk8-umJ03IUFt6Qk56QSB4ExfkTPc2uqE_cdZ2_Sf&fref=mentions