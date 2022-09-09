В МОК заявили о сохранении санкций в отношении российского спорта

МОК 28 февраля рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) сохранит санкции в отношении российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, об этом сообщает ТАСС.

«Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах — с другой. Санкции в отношении тех, кто ответственен за конфликт, сохраняются. Напомню, что на соревнованиях не может быть российских флагов, гимна, опознавательных знаков. Международные федерации не должны проводить соревнования в России», — сказал Адамс.

«Что касается защитных мер, которые мы рекомендовали олимпийскому движению, то мы уже много говорили о возникшей дилемме. Мы решили пойти на такой шаг, поскольку правительства стран начали вмешиваться в дела соответствующих спортивных организаций, решая, кого пускать в страну для участия в международных соревнованиях, и оказывая давление на национальные олимпийские комитеты и спортсменов. Это нарушает целостность и честность международных соревнований. Чтобы защитить соревнования от полной политизации, мы были вынуждены принять соответствующие меры», — добавил представитель МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. Большинство всероссийских федераций при согласовании с Минспортом и Олимпийским комитетом России объявили о намерении подачи исков в Спортивный арбитражный суд (CAS).