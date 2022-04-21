В Мохсоголлохе пресечена попытка переброски запретного в колонию



На территории, прилегающей к исправительному учреждению № 6, были задержаны двое граждан, которые планировали при помощи пневматического устройства доставить осужденным запрещенные предметы. При них были обнаружены и изъяты упакованные в пластиковую бутылку 7 сотовых телефонов и 1 кг дрожжей, а также изготовленная кустарным способом пневматическая пушка.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники исправительной колонии № 6 предотвратили попытку доставки осужденным запрещенных предметов.

В вечернее время суток на территории, прилегающей к учреждению, ими были задержаны двое молодых мужчин, которые прибыли к месту совершения правонарушения на автомашине и путем переброса планировали доставить осужденным 7 сотовых телефонов и 1 кг дрожжей, упакованных в пластиковую бутылку. Для этого они намеревались использовать изготовленное кустарным способом пневматическое устройство. Однако им не удалось осуществить задуманное благодаря бдительности сотрудников. Все запрещенные предметы у злоумышленников были изъяты.

После установления личностей задержанных выяснилось, что один из них всего месяц назад был освобожден из исправительной колонии № 6.

По данному факту собран материал проверки и составлены протоколы об административном правонарушении.