Судебная хроника
В многомиллионных взятках подозреваются 20(!) ростовских судей
Фигурантами коррупционных уголовных дел могут стать около 20 ростовских судей, сообщил информированный источник в одном из силовых ведомств России. Всех судей подозревают в крупном мошенничестве.
«Следствие получило документальные подтверждения по 14-ти судьям, не считая уже задержанной «верхушки». Всё только начинается», — сказал собеседник 1rnd.ru.
Речь идёт о коррупционных схемах по получению многомиллионных взяток от участников судебных процессов.
1rnd писал, что спецоперация силовиков стартовала в Ростове-на-Дону 3 апреля с обыска и задержания председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой.
Вслед за ней задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского.
А на следующий день, 4 апреля, сначала уволилась, а после стала фигурантом уголовного дела председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.
Итого — уже трое задержанных и как минимум 14 человек в разработке.
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