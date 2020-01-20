В мистические дни прошел вечер «ТАҤХАТА ТАҤХАЛАА, БИЛГЭТЭ БИЛГЭЛЭЭ»

По поверьям якутов мистические дни танха проходят с 13 по 19 января. Традиция берет свое начало с древних языческих времен, перекликается со святочными гаданиями у православных русских. В это время якуты обращаются к богу судьбы — Танха Хаан.

Полное название данного периода — «Танха иhиллээhинэ», что в переводе значит «Подслушивание Танха». По поверьям в это время бог судьбы Танха Хаан Тойон находится ближе всего к человеческому миру, и именно в это время предсказания являются наиболее точными и правдивыми.

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского не прошел мимо этих значимых дней и 17 января провел вечер под названием «Таҥхата таҥхалаа, билгэтэ билгэлээ», что означает предугадывание будущего и гадания в дни танха. В рамках вечера состоялись сеансы известных народных целителей и экстрасенсов, в мраморном зале продемонстрировали игры танха, представители Школы третьего возраста под руководством Якова Винокурова показали старинные танцы.

Вечером в большом зале прошел замечательный концерт, который очень понравился всем зрителям своей своеобразной мистической атмосферой. Артисты Майинского мини-народного театра «Көөчөөн көрө» и сотрудники Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского показали театрализованное представление о приключениях деревенской старухи в подводном мире чертиков «сүллүкүнов». В представлении также приняли участие танцевальные коллективы «Өрөгөй» и «Сандал» (руководитель Василий Старостин). Они в самом начале мероприятия показали якутский танец «Арчы үҥкүүтэ». После них алгысчыт совершил обряд благословения.

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Во второй части театрализованного концерта зрители стали свидетелями ярких выступлений, где приняли участие: танцевальный коллектив «Махтал» (руководитель Екатерина Новикова), артисты Майинского мини-народного театра «Көөчөөн көрө» Аян Стручков и Афанасий Андреев, фольклорный ансамбль «Күн дьоно» (руководитель Евдокия Павлова), народный коллектив «Тойук» (рук. Заслуженный работник культуры РС(Я) Галина Федорова), вокальный народный коллектив «Сайсары» (рук. Отличник культуры РС(Я) Светлана Степанова), мать легендарного певца Александра Самсонова-Айыы Уола Марфа Самсонова, обладатель многих песенных наград Надежда Захарова, Отличник культуры РС(Я) Виктор Игнатьев, сотрудник Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Айна Павлова, импровизатор-хомусист Вера Гаврильева, известные эстрадные певцы Инна Донская-Дайаана, Василий Местников и Геннадий Семенов-Урааҥхай.

Вечер «Таҥхата таҥхалаа, билгэтэ билгэлээ» удался на славу. Организаторами выступили специалисты сектора этнокультурной деятельности — отличник культуры РС(Я) Любовь Шишигина, Ираида Коркина.