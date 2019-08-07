В Мирном задержан подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин

В дежурную часть Отдела МВД России по Мирнинскому району поступило сообщение о разбойном нападении на продуктовый магазин, расположенный по улице Комсомольская г. Мирный.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» был задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник в рабочее время проник в подсобное помещение продуктового магазина и, угрожая продавцам керамическим ножом, стал требовать деньги. 72-женщина попыталась успокоить нападавшего, однако мужчина оттолкнул её и заставил вторую продавщицу открыть кассу.

Похитив всю дневную выручку, подозреваемый скрылся с места происшествия. Он был задержан полицейскими по пути в другой магазин. Задержанный пояснил, что собирался потратить похищенную наличность на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.