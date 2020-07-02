В Мирном взвинтили цены на продукты

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения законодательства о ценообразовании на основные социально значимые продукты питания на территории МО «Город Мирный».

Установлено, что в рядке крупных торговых точек имеют место факты превышения предельного размера установленных розничных надбавок до 73 % на такие социальные значимые продовольственные товары, как сахар, макароны, яйцо куриное, овощи и фрукты.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла в адрес предпринимателей представления, а также инициировала возбуждение в отношении них административных производств по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

В результате вмешательства прокуратуры нарушения устранены, цены на продукты питания приведены в соответствие с установленными требованиями, виновные лица привлечены к административной ответственности.