В Мирном вор-домушник перепутал квартиры

В Мирном раскрыта квартирная кража.

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился местный житель. Потерпевший сообщил, что неизвестные путем свободного доступа похитили из его квартиры игровую консоль Sony PlayStation 4. Ущерб, нанесенный заявителю, составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен ранее судимый за аналогичное преступление 20 – летний мужчина.

По данным следствия, злоумышленник в день происшествия решил навестить своего родственника, но, перепутав квартиру, зашел в незапертую чужую. Подозреваемый сразу понял, что попал не туда, и уже было собрался покинуть дом, как вдруг его внимание привлекла игровая приставка. Он, недолго думая, прихватил ее с собой и скрылся. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по п «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.