В Мирном свалка полыхала огнем

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 июня 2020 г. 14:44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора: в городской свалке на трассе Чернышевская г. Мирный. В результате пожара произошло горение мусора на площади 900 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

01 июля 2020 г. в 04.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре расселенного 4-х кв. дома на ул.Кулаковского в с.Казачье Усть-Янского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из окна шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена комната на площади 18 кв.м. Спасен частный гараж. Причина, виновные лица устанавливаются. Ущерба нет.

01 июля 2020 г. в 11.34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении автомобиля на трассе Алтанцы-Эмиссы Амгинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждена кабина а/м на площади 1,5 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновные лица, ущерб устанавливаются.

01 июля 2020 г. в 14.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре бесхозного строения на п.Новый в п.Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 5 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

01 июля 2020 г. в 20.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре кухни на ул.Мелиораторов в с.Мындаба Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела веранда открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено: веранда и стена кухни на общей площади 17 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

01 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 8 сообщения о возгорании травы и мусора: по ул. Кржижановского и ул. Можайского г.Якутск, в р-не СУ-950, ул.Озерная, п.Новый в п.Чульман Нерюнгринского района, в местности Мандай п.Н.Бестях Мегино-Кангаласского района, в местности Кючэйи в с.Кэптини Усть-Алданского района, в мкрн. Новый Город г.Удачный Мирнинского района. В результате пожаров произошло горение травы и мусора на общей площади 333,5 кв.м. Предполагаемая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!