09.04.2022
17:05
218
Происшествия
В Мирном собака напала на женщину
Телеканал «Алмазный Край» сообщает, что в г.Мирном бродячая собака напала на женщину. Это уже второй случай. Жительница Мирного пожаловалась, что утром возле магазина «Северянка» на неё накинулась чёрная большая собака, укусила за куртку, верхняя одежда в итоге разодрана. По словам потерпевшей, в тот момент она видела стаю из пяти собак, одна из них — с желтой биркой в ухе. Редакция поинтересовалась у городского ЖКХ, сколько животных отловили на этой неделе. Специалисты сообщили, что отловлено восемь псов.
Фото: Телеканал Алмазный край
Источник: Телеканал Алмазный край
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