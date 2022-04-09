В Мирном собака напала на женщину

Телеканал «Алмазный Край» сообщает, что в г.Мирном бродячая собака напала на женщину. Это уже второй случай. Жительница Мирного пожаловалась, что утром возле магазина «Северянка» на неё накинулась чёрная большая собака, укусила за куртку, верхняя одежда в итоге разодрана. По словам потерпевшей, в тот момент она видела стаю из пяти собак, одна из них — с желтой биркой в ухе. Редакция поинтересовалась у городского ЖКХ, сколько животных отловили на этой неделе. Специалисты сообщили, что отловлено восемь псов.