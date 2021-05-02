В Мирном с Первомаем поздравили работников скорой помощи

С праздником Весны и Труда мирнинское местное отделение партии «Единая Россия» поздравило бригаду медицинских работников Скорой помощи Мирнинской центральной районной больницы.

Председатель фракции депутатов партии «Единая Россия» городского совета депутатов г. Мирного Константин Дегтярев вручил подарки и поздравил с праздником заведующую Станции скорой помощи Юлию Васильевну Евдокимову и в ее лице всех работников службы.

«Именно на ваши плечи ложится труд по мобильному спасению жизней наших горожан. А Первомай стал символом солидарности трудящихся в их созидательной деятельности на благо нашей России. Это праздник, с которым мы по традиции связываем наши надежды на лучшие перемены, уверенность в мирной и стабильной жизни!», — отметил Константин Борисович.