В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков 5 марта провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению Инвестиционного форума в Западной Якутии. Масштабное мероприятие запланировано на 13-14 июня 2019 года.

Заседание оргкомитета проведено в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей районных администраций Западной Якутии: Анабарского, Верхневилюйского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Оленекского, Сунтарского и Ленского районов.

Как рассказал первый заместитель министра экономики республики Владимир Сивцев, проведение инвестфорума направлено на повышение инвестиционной привлекательности районов Западной Якутии, установление диалога между предпринимателями и представителями институтов развития и инвесторами, социально-экономическое развитие муниципальных образований.

В форуме примут участие представители федеральных министерств и ведомств, федеральных структур, институтов развития, в том числе Фонда развития Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока, Фонда развития моногородов, Агентства стратегических инициатив и других.

«В деловую программу форума будет включено проведение проектного офиса по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата с участием представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ). Для участия в инвестфоруме будут также привлечены представители банковских структур и республиканских институтов развития», — отметил Владимир Сивцев.

Министерство экономики республики до 15 марта ведет сбор предложений инвестиционных проектов муниципальных образований Западной Якутии для их дальнейшей презентации федеральным институтам развития в качестве роуд-шоу.

«Представители федеральных институтов развития помогут правильно упаковать эти инвестиционные проекты для представления потенциальным инвесторам», — сообщил Сивцев.

На сегодняшний день перечень своих инвестиционных проектов профильному министерству представили Мирнинский и Верхневилюйский районы.

Кроме того, в ходе форума будет работать деловая секция, посвященная социально-экономическому развитию моногородов, где будут обсуждены перспективы развития городов Мирнинского района, п. Мохсоголлох Хангаласского улуса, г. Нерюнгри Нерюнгринского района и п. Нижний Куранах Алданского района.

Первый вице-премьер Алексей Стручков отметил, что основной целью организации и проведения инвестиционного форума является поддержка и развитие не только крупных инвестпроектов, но и проектов, реализуемых представителями малого и среднего бизнеса.

«Инвестиционный форум такого масштаба в республике проводится впервые. Он станет уникальной площадкой, где соберутся инвесторы, представители федеральных и республиканских институтов развития, руководители министерств и ведомств. Поэтому целевая задача форума должна быть нацелена и на поддержку и развитие малых и средних проектов, так как субъекты малого и среднего предпринимательства создают рабочие места, занимаются производством, развивают экономику муниципальных образований», — подчеркнул Алексей Стручков.

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