В Мирном пропала 8-летняя девочка

Сотрудниками Отдела МВД России по Мирнинскому району Якутии установлено местонахождение двоих без вести пропавших.

В дежурную часть полиции обратилась жительница г.Мирный и заявила о пропаже своего гражданского мужа. Местонахождение 41–летнего мужчины было установлено на 4 сутки. Он находился у своих приятелей, с которыми распивал спиртные напитки.

Также сотрудники полиции совместно с волонтерами разыскали 8–летнюю девочку, которая вовремя не вернулась домой после школы. Школьница была обнаружена поздней ночью на детской площадке. Она рассказала, что просто загулялась и не заметила, как пролетело время. С несовершеннолетней проведена беседа, а в отношении ее родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Уважаемые граждане! Берегите себя и всегда сообщайте родным и близким, куда вы идете и когда намерены вернуться.