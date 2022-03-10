В Мирном пройдет республиканский фестиваль «Туой-Хайа»

В Мирнинском районе пройдет юбилейный 30-й республиканский конкурс молодых исполнителей якутской песни «Туой-Хайа». Участниками фестивальных мероприятий станут сольные и коллективные исполнители эстрадной песни. Уже готовы участвовать свыше 50 молодых талантов из 20 улусов Якутии.

«В этом году мы проводим юбилейный 30-й сезон конкурса «Туой-Хайа». Проект, задачей которого является выявление новых, ярких исполнителей и поддержка молодежного творчества -один из самых популярных творческих проектов культурно-спортивного комплекса АЛРОСА. Он охватывает все районы республики. Участие в конкурсе дает возможность проявить свои таланты, повысить уровень профессионализма исполнителям и руководителям, пополнить репертуар новыми произведениями, познакомиться с единомышленниками», — отметила Мотрена Скрябина, директор КСК.

Прием заявок стартовал с 20 января. В этом году впервые будет организовано два конкурса — для взрослых от 18 до 35 лет и отдельный фестиваль для детей от 8 до 17 лет. Отборочные этапы пройдут в онлайн-формате. Лев Колесов, заместитель директора КСК: «Отказ от привычного проведения концерта со зрителями в зале связан не только с коронавирусной ситуацией. Главная наша задача – охватить как можно больше участников. Благодаря прошлогоднему опыту мы отчетливо видим, что наш фестиваль пользуется успехом и дальше будет развиваться. Это одно из немногих мероприятий, который логично вписался в формат «онлайн». В период ограничений наш фестиваль претерпел изменения только в лучшую сторону. Именно благодаря симбиозу дистанционно/очного формата мы увеличили охват участников и заметно расширили географию».

Первые отборочные этапы в категории «Взрослые» уже начались, участники представят по два видео своего конкурсного выступления. В категории «Дети» заявки примут с 11 апреля. В этой категории участники должны предоставить одно видео.

Туйара Попова, директор ДК «Туой-Хая»: «Выступление артистов оценит компетентное жюри под председательством Антона Иванова – продюсера, блогера и признанного артиста якутской эстрады, который сотрудничает с нашим фестивалем вот уже много лет. Очная встреча со зрителями и ценителями якутской эстрадной песни пройдет в конце мая. И взрослые, и дети примут участие на закрытии фестиваля в п. Арылах в ДК «Туой-Хая». Гала-концерт пройдет в ДК «Алмаз» г. Мирного. Прямая трансляция концерта будет вестись на YouTube-канале Медиакомпании «Алмазный край».

В рамках фестивальных мероприятий запланированы концертные выступления участников фестиваля, мастер-классы, творческие встречи. Также в дни фестиваля будет работать «Открытый микрофон». Участники могут исполнить любимые песни и вне конкурса.

Историей конкурса уже доказано, что Туой-Хайа — хороший трамплин для молодых исполнителей. В прошлом году в фестивале приняли участие 154 исполнителя эстрадной песни из 32 улусов республики. Любовь Лонкунова, художественный руководитель Дома культуры «Туой-Хайа»: «За три десятилетия своей творческой истории конкурс открыл множество новых имен. Многие конкурсанты, обретя первый успех на нашем конкурсе, продолжили творческую карьеру и стали популярных исполнителями».

Спонсором фестиваля вот уже 30 лет является АЛРОСА. В этом году компания выделила на призовой фонд более 400 тысяч рублей. Победитель получит приз в размере 200 тысяч рублей. Лауреатам и дипломантам также вручат денежные призы. В честь юбилея проведения фестиваля культурно-спортивный комплекс выставит свой специальный приз — 20 тысяч рублей. Кроме того, еще один участник получит приз в номинации «Приз зрительских симпатий».

Подробная информация о конкурсе размещена в положении на официальном сайте http://tuoihaya-ksk.ru/. Справки можно получить по телефону: +7 914 285 5072 (Татаринова Майя). Координатор конкурса: Лонкунова Любовь, художественный руководитель ДК «Туой-Хая», тел: +7 914 257 2513.