В Мирном пресечена попытка дачи взятки работнику АЛРОСА

АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает о задержании по подозрению в коррупционном преступлении представителя одной из подрядных компаний, а также главного инженера Управления капитального строительства АЛРОСА. Операция по задержанию была проведена в среду, 8 декабря, в Мирном сотрудниками УФСБ по РС(Я).



Подозреваемые были задержаны с поличным. Задержание помогло пресечь возможное преступление и стало продолжением комплекса мероприятий, которые АЛРОСА при содействии правоохранительных органов реализует в сфере борьбы с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями работниками компании. В настоящее дела расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по РС (Я).



В последние годы АЛРОСА активизировала работу по борьбе любыми коррупционными проявлениями внутри компании, заявив об их недопустимости и неприемлемости в любом виде. Компания благодарит сотрудников ФСБ России за профессионализм и оперативное содействие в этом вопросе, а также обращает внимание своих партнеров и подрядных организаций на необходимость строго соблюдать антикоррупционное законодательство. Сообщения обо всех случаях злоупотреблений можно направлять анонимно на «Линию доверия» АЛРОСА по адресу: ANTICORRUPTION@ALROSA.RU.