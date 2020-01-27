В Мирном построят новый аэропортовый комплекс с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Создание комплекса было включено в утвержденный Правительством России комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Проектно-сметную документацию на строительство современного аэропортового комплекса в административном центре Мирнинского района рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Действующий аэропорт «Мирный» принимает и отправляет региональные и внутрироссийские рейсы во все крупнейшие авиационные хабы, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск. Комплекс внесен в перечень аэродромов национальной опорной аэродромной сети Российской Федерации и является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, за счет средств застройщика — АК «АЛРОСА» (ПАО) — здесь будут построены здание аэровокзала с привокзальной площадью, грузовой терминал с грузовым двором и отдельным контрольно-пропускным пунктом, топливо-заправочный комплекс, ангар с предангарной площадкой для размещения воздушных судов 4 класса, а также другие необходимые объекты.

Для создания аэродромной инфраструктуры «Мирного», в том числе искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, метеорологического оборудования, аварийно-спасательной станции, объектов электроснабжения, водосточно-дренажной системы, систем связи и управления, будет привлечено финансирование из федерального бюджета. Аэропорт обеспечат светосигнальным оборудованием, техническими средствами охраны, контроля и управления доступом, объектами транспортной (авиационной) безопасности.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» профинансирует строительство командно-диспетчерского пункта и объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов.

Работы пройдут в трех километрах от действующей взлетно-посадочной полосы. Стоит отметить, что аэродром находится в зоне ответственности филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».