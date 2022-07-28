28.07.2022
17:56
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Якутия

В Мирном погас Вечный огонь?

*невечный Вечный огонь *

Мирный.
Каждый день хожу мимо — не горит. Поначалу думал, отключили из-за ремонта, но никаких работ не ведётся — пишет в своем телеграме ВО!-канал Виталий Обедин.

Фото: https://t.me/bo_kanal
Источник: https://t.me/bo_kanal

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