В Мирном погас Вечный огонь?

Мирный. Каждый день хожу мимо — не горит. Поначалу думал, отключили из-за ремонта, но никаких работ не ведётся — пишет в своем телеграме ВО!-канал Виталий Обедин.

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